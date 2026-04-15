“Está bien para teleserie”: Raquel Argandoña y Karen Paola tuvieron un tenso intercambio en Fiebre de Baile

La participante lanzó una potente reflexión sobre la importancia de respetar las emociones que sacó aplausos entre los presentes.

Este martes Karen Paola tuvo una tensa discusión con Raquel Argandoña tras su presentación en el último capítulo de Fiebre de Baile.

La participante no logró convencer al jurado y fue mal evaluada tras interpretar a una pareja de pingüinos junto a su bailarín acompañante, logrando un promedio de nota 12.





¿Qué pasó con Karen Paola?

En ese momento, Karen rompió en llanto y admitió sentirse decepcionada por su desempeño, dado que no quería fallarle a su bailarín, con quien compartieron un fraternal abrazo.

“No se ponga a llorar de nuevo, por favor, porque usted ya está bien para teleserie; usted baila muy bien y Francisco es excelente bailarín, pero deben reconocer que algo les pasó esta noche”, comenzó diciendo Raquel en su evaluación.

En esa misma línea, agregó: “Como pingüinos los vi solamente cuando salieron a la pista. Mi nota es para ustedes y no llore más, por favor, un 4”.

Tras haber promediado nota 12, Karen decidió tomar la palabra y reflexionó: “Soy una persona que tiene emociones y las voy a demostrar cada vez que me nazca demostrarlas (…) No me hace menos persona, no me hace menos humana, no me hace menos artista”.

Asimismo, agregó: “No voy a ocultarme, ni dejar de ser quien soy por sentirme como me siento (…) La televisión también es una forma de enseñarle a la gente que hay momentos en los que uno se puede quebrar”.

Al respecto, Raquel contestó: “Está bien, sí, ha llorado toda la noche”.

Finalmente, la reflexión de Karen sacó aplausos entre los presentes, mientras que Diana le recalcó que una nota no la define como participante.

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