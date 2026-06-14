“Esperaremos hasta el parto”: Matías Assler revela importante decisión familiar que tomaron con Juanita Ringeling

A la espera de la llegada de su tercer hijo, el actor compartió detalles del embarazo anunciado hace poco más de un mes.

Matías Assler abordó detalles del embarazo de Juanita Ringeling, con quien ya es padre de Aurelio y Loica, nacidos en 2021 y 2024, respectivamente.

Sobre su tercer hijo, que viene en camino, el actor reveló a Página 7 una particular decisión que tomaron en conjunto. “La mayor alegría que he tenido siempre son mis hijos, mi orgullo máximo”, expresó al medio.

De esta manera, Assler compartió la elección a la espera de la llegada del bebé: “Viene otro u otra en camino. No sabemos todavía qué es, porque esperaremos hasta el parto. Nos tiene contentos y esperanzados”.

“Ya tenemos la pareja, así que lo que venga está buenísimo y un poco la sorpresa, de volver a lo antiguo, a lo natural”, agregó el actor.





Respecto a cómo se ha sentido Juanita Ringeling en el embarazo, Assler respondió: “Muy bien, con algunos dolores, porque para la mujer es complicado, más trabajo que para nosotros, que no hacemos nada”.

“Está como todas las mujeres, con sus dolores de cadera, de espalda y ya le empieza a pesar un poco más la guata. Pero todo muy bien, muy sanito”, añadió.

Juanita Ringeling reveló la noticia con un embarazo de 23 semanas en mayo y emotivas fotografías donde reflejaba su avanzado estado gestacional: “Se acerca el Día de la Madre y este año lo celebramos con un nuevo integrante en camino”.