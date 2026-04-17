“Es más raro que caminar pa’ atrás” : Koke Santa Ana desmintió romance con Javier Fernández y expuso potentes detalles

El actor expuso que habló con Fernández, y él le negó los hechos. Luego se comprometió a contar una versión distinta de lo ocurrido.

Este jueves, Koke Santa Ana desmintió tajante y públicamente a Javier Fernández, quien aseguró haber mantenido un romance con el comediante durante unos meses.

En un comienzo, se cuestionó al peluquero por exponer la orientación sexual de alguien sin el debido consentimiento; sin embargo, el actor no se refirió a dicha arista y lanzó duras acusaciones.





¿Qué dijo Koke Santa Ana?

Koke conversó con el podcast Modo Cahuin, donde explicó que conoció a Javier en el año 2014 durante una fiesta en la temporada de Navidad.

Luego, tanto él como Pamela Leiva decidieron invitar a Fernández a pasar la celebración de Año Nuevo en conjunto e incluso fueron juntos a un centro comercial a comprar regalos de Navidad.

“Pero nada más. Jamás hemos tenido una relación, jamás, todo lo contrario”, sentenció Koke.

En esa misma línea, admitió: “Encuentro que fue mala onda la cosa porque yo lo llamé apenas me enteré de que había salido una noticia (…) y él dice: ‘No. Yo no he dicho eso’, y yo, ya po’, le creí y me quedé tranquilo”.

Sin embargo, según relató el actor, un amigo suyo le comentó que la respuesta de Javier no era real y lo instó a buscar sus declaraciones. Ahí es cuando Santa Ana ve el video y se da cuenta de la situación.

“Ahí caché que era mentira, me dijo que el día siguiente iba a decir que no nos conocíamos, y después cambió la versión”, expuso Koke.

Además, añadió: “Dijo que iba a decir que no había pasado nada y que es una cosa así como que él andaba detrás mío y yo no lo había pescado (…) y yo le dije: ‘Pero, ¿para qué inventas cosas? No inventes nada. ¿Para qué? ¿Cuál es el asunto?”.

“Es muy rara toda esta h… que está pasando, es rarísimo; es más raro que caminar pa’ atrás y no po’, está mal”, reflexionó Santa Ana.

Finalmente, Koke dio por zanjada la polémica y concluyó: “Yo pensaba que éramos amigos, pero obviamente, después de esta cuestión, caché que no. Ahora entiendo por qué siempre me miraba todas mis historias y nunca le ponía un corazoncito ni una cosa; estaba sapiando”.