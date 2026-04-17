Fiscalía acredita legítima defensa: Padre e hijos fueron dejados en libertad tras muerte de sujeto en El Bosque

La Fiscalía está acreditó la legitima defensa que acusaron y estas personas pasaron de detenidas por homicidio a la calidad de víctimas.

Luego de las diligencias realizadas por la Fiscalía Sur, se informó que el padre y sus dos hijos de 16 y 14 años, fueron dejados en libertad tras la muerte de un supuesto delincuente en la comuna de El Bosque.

Cabe señalar que estas tres personas estaban en calidad de detenidos por homicidio y ahora de acuerdo a los antecedentes de la investigación son considerados víctimas.

Este hecho ocurrió cerca de la medianoche en calle Patricio Lynch de la mencionada comuna del sur de Santiago, donde un hombre chileno y de 27 años abordó el auto en el que estaban el padre y uno de los menores.





“En aquel trayecto, son víctimas de un robo con intimidación por parte de un sujeto, quien realizó una entrada forzada por la parte trasera del vehículo. El hombre portaba un bolso negro, en el cual aseguraba tener un arma de fuego”, informó Carabineros.

La institución policial agregó que tras unos metros de aquel acto y en materia que se investiga, el hombre de 27 años, es descendido del vehículo tras ejercer resistencia por los tripulantes del vehículo, recibiendo golpes contundentes y perdiendo la vida de manera inmediata en la vía pública.