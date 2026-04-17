Lo que se sabe del crimen en El Bosque donde fueron detenidos un padre y sus hijos de 16 y 14 años

Los detenidos aseguran que actuaron en defensa propia tras el intento de robo del vehículo por parte de la víctima fatal.

Durante la medianoche un hombre de 27 años perdió la vida en la comuna de El Bosque, región Metropolitana, durante un confuso incidente.

A raíz de esto, fueron detenidos un padre y sus dos hijos de 16 y 14 años, quienes aseguran que actuaron en defensa propia tras el intento de robo del vehículo por parte de la víctima fatal.

Sin embargo, y en conversación con el programa Contigo En La Mañana de Chilevisión, un tío del joven aseguró que su familiar era una buena persona y que no intentó sustraer el auto.





¿Qué dijo Carabineros al respecto?

Desde la institución policial se indicó que un padre se trasladaba por calle Patricio Lynch junto a sus hijos de 16 y 14 años, con el objetivo de dejar al último en una vivienda del sector.

En aquel trayecto, son víctimas de un robo con intimidación por parte de un sujeto -masculino de 27 años- quien realizó una entrada forzada por la parte trasera del vehículo. El hombre portaba un bolso negro, en el cual aseguraba tener un arma de fuego.

Tras unos metros de aquel acto y en materia que se investiga, el hombre de 27 años, es descendido del vehículo tras ejercer resistencia por los tripulantes del vehículo, recibiendo golpes contundentes y perdiendo la vida de manera inmediata en la vía pública.

Luego de ello, personal policial se entrevistó con el padre y sus hijos, quienes comentan lo sucedido y se ponen a disposición de Carabineros para continuar con las diligencias, quedando detenidos.

Tras ello, por instrucción del Ministerio Público se determinó el trabajo especializado de la Brigada de Homicidios Sur, quienes realizaron las pericias del sitio del suceso, junto a otras diligencias investigativas.

Por último se agregó que la víctima tenía antecedentes penales por hurto y se investiga si los detenidos actuaron en legítima defensa.