Manuel tuvo un momento de desahogo con Pedro al confesar que su mayor miedo son los días viernes. "Desde la primera fiesta, cada viernes pasa algo, tengo miedo, tengo susto, no me gustan nada los viernes", comentó el italiano sobre las fiestas en Gran Hermano. En este contexto, le explicó a su compañero que no le agrada "cuando beben mucho", mientras recordaba la pelea que tuvo con Chama en la fiesta de la semana pasada. "Esta noche tengo miedo", agregó Napoli mientras apuntaba a Carlyn.