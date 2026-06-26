El desconocido respaldo que recibió Skar Labra para entrar a Gran Hermano: “Me llamaba y me llamaba”

La influencer recordó en el nuevo capítulo de la Divina Comida qué fue lo que la motivó a ingresar al reality y abordó detalles de cómo la afectó su quiebre con Pailita.

Skar Labra será una de las protagonistas del nuevo capítulo de La Divina Comida de este sábado, en la que hará dupla con Cata Days, frente a los Power Peralta.

La joven habló de sus inicios en la televisión y recordó cómo ingresó a Gran Hermano, siendo impulsada por su excuñada.

“Tuve la valentía porque mi cuñada me llamaba y me llamaba: ‘Tienes que postularte a Gran Hermano’. Y yo le decía no, no, no”, contó.





Debido a la insistencia, le planteó la idea a su mamá pero ella no la apoyó. Pero su excuñada siguió insistiendo. “Me postulé y había que hacer el casting como privado, postulándose con los datos y todo, y uno que había que subir el vídeo”, agregó.

El mediático quiebre con Pailita

La ganadora de Fiebre de Baile también profundizó en su mediático quiebre con el cantante urbano, Pailita, y lo mal que lo pasó con la exposición.

“Tuve una relación un poco mediática, que yo creo que fue mi primer amor, lo recuerdo ahora que soy más grande y mucho más madura, porque en ese tiempo me faltaba mucha más madurez”, comentó.

Si bien contó que la relación tuvo muchas “experiencias muy lindas”, también le tocó vivir todo lo opuesto porque “obviamente tiene lo canónico, que fue obviamente sufrir porque fue el primer amor y dolió mucho“.

A raíz de eso, Skar Labra confesó que “en un momento exploté y ahí es cuando la gente todo esto de mi vida de la danza o de que era muy familiar o de que igual pasamos por momentos muy difíciles en mi vida, no los conocían y solamente supieron ese suceso”.

“Hubo gente que me defendió mucho y me cuidó, me abrazó y gracias a eso no sentí tanto dolor. Pero obviamente, hay gente que te juzga y que te apunta con el dedo, que me trataban de interesada, que es un tema muy pasado ya”, recordó.