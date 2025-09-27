El cine chileno brilla en el Festival de cine de San Sebastián: Lograron seis importantes premios - Chilevisión

Las producciones chilenas tuvieron un destacado paso por la prestigioso festival europeo, espacio donde varias películas destacaron y se consolidaron a nivel internacional.

Cuentas alegres sacó la industria fílmica nacional tras su participación en la 73° edición del Festival de Cine de San Sebastián, premiación donde las producciones chilenas se llevaron seis galardones.

La cita tuvo una amplia representación nacional con 10 filmes, donde también contó con la participación de grandes referentes del séptimo arte mundial, como las mediáticas apariciones de Angelina Jolie y Jennifer Lawrence.

Los seis premios del cine chileno en el Festival de Cine de San Sebastián

Entre las cintas nacionales más destacados se encontró "No me dejen morir solo", producción de Francisco Rodríguez y producida por AXOLOTL SPA, quien se llevó el premio Mejor proyecto del foro de coproducción Europa América Latina y el Premio Casa Wabi-Escine.

También se sumó "La misteriosa mirada del flamenco" de Diego Céspedes, quien también logró dos importantes galardones: el Premio Dama de la Juventud y Premio Sebastiane Latino, quien destaca las películas con temática LGBTIQA+.

También la película "Mariana x BHP", dirigida por Renan Flumian y coproducida por Droma Productions y Quijote Films, se llevó el Premio Music Library & SFX por su propuesta sonora y musical.

La cinta "Los Tortugas", protagonizada Antonia Zegers y dirigida por la española Belén Funes, se adjudicó el Premio Dunia Ayaso 2025, también siendo alabada por la crítica.