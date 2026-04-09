Desmintió a Daniela Aránguiz: La férrea defensa de Carlos Durán a Eli de Caso tras polémica
“Es una situación que no existió”, enfatizó el abogado.
Este miércoles, Carlos Durán alzó la voz y desmintió las acusaciones de Daniela Aránguiz en contra de Eli de Caso.
La panelista de Plan Perfecto se había referido a este mismo tema en el programa, donde reveló que Aránguiz la acusaba falsamente de haber tenido un romance con una presunta expareja de su hija, Krishna Navas.
¿Qué dijo Carlos Durán?
“Eran amigos, pero nunca fueron pareja; yo lo hablé con mi hija y lo hablé con Carlos. Lo hablamos juntos y eso no fue real, fue falso”, señaló Eli hace unos días en Plan Perfecto.
Este miércoles, en el último capítulo de Zona de Estrellas, Carlos Durán desmintió tajantemente a Daniela Aránguiz y señaló: “Está equivocada porque si está diciendo que Eli no tiene códigos por esa cosa que está diciendo, no tiene ningún sentido, ahí hay un error”.
“Es una situación que no existió”, enfatizó el abogado.
En esa misma línea, agregó: “Krishna era co-conductora de ese programa, yo tenía 27 años. Hubo una amistad entre nosotros”.
Durán también explicó que “un año después yo comienzo mi relación con Eli. Nunca hubo una cosa cruzada”.
Finalmente, Carlos también reveló que en esa época, salieron de fiesta con Krishna y la pareja que ella tenía en ese momento, a quien catalogó como “un futbolista importante”, quien sería Sebastián Rozental.