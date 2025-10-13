¡De Talcahuano al mundo! Repostera chilena ganó famoso programa de pasteles “Is It Cake?” - Chilevisión

Andrea Ortíz logró avanzar hasta la final del programa grabado en Canadá, donde se impuso al resto de los participantes. "Jamás pensé que ganaría", confesó la joven.

La repostera chilena Andrea Ortiz se coronó como ganadora del famoso programa, Is It Cake?, en su primera edición especial de Halloween.

La joven oriunda de Talcahuano se lució en la competencia de repostería producida por Netflix, que reúne a pasteleros de todo el mundo.

Los concursantes crean pasteles que imitan objetos de la vida real tan fielmente que engañan a un jurado para que no sepa si es un pastel o no.

Andrea logró avanzar hasta la final del programa grabado en Canadá, donde se impuso al resto de los participantes.

¿Quién es Andrea Ortiz, la chilena que ganó It Is Cake?

Persiguiendo su sueño de ser repostera profesional, Andrea Ortiz se trasladó desde Talcahuano, en la región del Biobío, a Vancouver.

"Enfrenté altibajos y tuve la oportunidad de estar en este programa", dijo a través de su cuenta de Instagram.

En la misma red social, reveló su sensación antes del triunfo. "La noche anterior a que mi pareja se fuera, le dije 'voy a ganar la w... porque I'm that bitch' en modo de broma".

"Jamás pensé que ganaría, esas cosas usualmente no pasan", agregó.

Actualmente, Andrea es repostera de lujo en Canadá, donde crea pasteles hiperrealistas personalizados.

A través de su cuenta de Instagram, se aprecian sus increíbles trabajos que van desde una carroza de Cenicienta hasta un muñeco Labubu.

En 2024, fue finalista de los prestigiosos American Cake Awards en la categoría Modelado de Excelencia.