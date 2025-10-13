 ¡De Talcahuano al mundo! Repostera chilena ganó famoso programa de pasteles “Is It Cake?” - Chilevisión
Minuto a minuto
Rediseño en comando de Jeannette Jara: Albornoz deja la vocería tras críticas Reportan largas filas y paraderos colapsados tras masiva falla de Metro de Santiago Sismo se registra en la zona norte de Chile Metro de Santiago informa problemas en casi la mitad de la Línea 5 por tren detenido Hermana de joven desaparecida tras ir a disco revela su teoría: “Aunque me duela en el alma...”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/10/2025 11:59

¡De Talcahuano al mundo! Repostera chilena ganó famoso programa de pasteles “Is It Cake?”

Andrea Ortíz logró avanzar hasta la final del programa grabado en Canadá, donde se impuso al resto de los participantes. "Jamás pensé que ganaría", confesó la joven.

Publicado por CHV Noticias

La repostera chilena Andrea Ortiz se coronó como ganadora del famoso programa, Is It Cake?, en su primera edición especial de Halloween.

La joven oriunda de Talcahuano se lució en la competencia de repostería producida por Netflix, que reúne a pasteleros de todo el mundo.

Los concursantes crean pasteles que imitan objetos de la vida real tan fielmente que engañan a un jurado para que no sepa si es un pastel o no.

Andrea logró avanzar hasta la final del programa grabado en Canadá, donde se impuso al resto de los participantes.

¿Quién es Andrea Ortiz, la chilena que ganó It Is Cake?

Persiguiendo su sueño de ser repostera profesional, Andrea Ortiz se trasladó desde Talcahuano, en la región del Biobío, a Vancouver.

"Enfrenté altibajos y tuve la oportunidad de estar en este programa", dijo a través de su cuenta de Instagram.

En la misma red social, reveló su sensación antes del triunfo. "La noche anterior a que mi pareja se fuera, le dije 'voy a ganar la w... porque I'm that bitch' en modo de broma".

"Jamás pensé que ganaría, esas cosas usualmente no pasan", agregó.

Actualmente, Andrea es repostera de lujo en Canadá, donde crea pasteles hiperrealistas personalizados.

A través de su cuenta de Instagram, se aprecian sus increíbles trabajos que van desde una carroza de Cenicienta hasta un muñeco Labubu.

En 2024, fue finalista de los prestigiosos American Cake Awards en la categoría Modelado de Excelencia.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Trabajadores reciben bono de hasta $22 mil: Consulta con tu RUT si te corresponde la Asignación Familiar

Lo último

Lo más visto

“Tengo las manos limpias”: Daniel Fuenzalida mostró cifras por millonarias deudas con Rosario Bravo

El animador hizo un mea culpa donde también pidió disculpas a Sergio Rojas por la inscripción del dominio de otro programa y aseguró que nunca hubo una mala intención en sus acciones.

13/10/2025

VIDEO | Empresario agredió y amenazó con una pistola a repartidor en Laguna Verde

La víctima llegó hasta la propiedad del individuo para descargar unas cerámicas. Ante su negativa de llevarlas al fondo del terreno, el empresario comenzó a agredirlo de forma verbal y lo amenazó con una pistola.

13/10/2025

A los 45 años muere Carolina del Real, activista e influencer en la prevención del VIH

Los actos fúnebres comenzarán este lunes a las 13:00 horas, con una misa en su honor y horas más tarde se realizará su funeral en cementerio Parque del Recuerdo.

13/10/2025

“No me daba para más”: El lamento de Helhue Sukni tras su gran fiesta de cumpleaños

La abogada tenía la intención de invitar a 250 personas, pero no pudo pagar tanto dinero: "Uno nunca sabe cuánto tiempo va a durar", aseguró.

13/10/2025