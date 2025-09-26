“Mi casa me la tomé...”: Así fue el cruce de JC Rodríguez con poblador de toma en Cerrillos - Chilevisión

Juan Carlos conversó con Contigo en la Mañana y relató que tomó un terreno hace cinco años, tiene una barbería y hace poco compró un terreno en Valparaíso. Esto generó un fuerte debate con el panel.

En momentos que el matinal Contigo en la Mañana informaba sobre la demolición de rucos en la toma Nuevo Amanecer de Cerrillos, un joven intervino en pantalla y conversó por largos minutos en pantalla con Julio César Rodríguez y Andrea Arístegui.

Se trata de un hombre identificado como Juan Carlos, quien vive en un terreno del cual se apropió de manera ílicita hace cinco años en el campamento. Sin embargo, contó que compró un terreno en Valparaíso y hace poco inauguró una barbería.

"No saco nada con tener un sitio, pescar una carpa e irme para allá. Estoy tratando de juntar la plata para poder irme", argumentó, ante las preguntas del panel. "Soy parte de esto pero estoy tratando de cambiar", añadió el mismo hombre.

El individuo también sostuvo que busca irse del campamento "porque es malo, todos los días mueren personas", pero que no tiene el dinero para comprar una casa fabricada e instalarla en su predio. "Hay que gastar unos 10 millones", indicó.

El cruce entre Julio César y habitante de toma

"¿Te gustaría que llegara un tipo cualquiera y se tomara el sitio que compraste en Valparaíso, se pone a construir le vas a hablar y le das las mismas respuestas que nos das a nosotros?", preguntó Julio César.

Ante la realidad de Juan Carlos, tanto Rodríguez como Arístegui apuntaron que la toma de terrenos es "saltarse la fila", pues pusieron de ejemplo al chileno común que, con esfuerzo, compra o arrienda una vivienda.

"Toda la gente hace eso, ¿crees que te tocó a ti nomás pagar agua y luz? No estás descubriendo América. El sistema no te oprime más a ti, a todo el mundo le cobran, pagan por la educación de sus hijos", reflexionó el animador.

A lo anterior, añadió: "Para que la cosa funcione no tiene que haber gente como tú que se salte la fila. Si hay gente como tú que se salta la fila para todos los demás es más caro y es más difícil y es injusto".

"Mi casa me la tomé y si no le gusta..."

El entrevistado intervino y afirmó que la mayoría en Chile goza de privilegios y "es hijo de papá". "Tienes una caricatura de Chile, la gran mayoría no son hijos de papá ni zorrones, esos son los menos. La mayoría en Chile se saca la mierda trabajando", contestó JC.

La conversación fue escalando de tono y Juan Carlos arremetió: "Yo estoy explicando lo que estoy pasando aquí, no estoy ni ahí si le gusta o no le gusta. Yo mi casa me la tomé y si a usted no le gusta no me importa".

"Yo también vengo de una población, aquí hay mucha gente que ha hecho su camino, que contribuyen al país y tú te estás saltando la fila", dijo Julio César. "Ahora tienes una segunda vivienda y una pyme, y no eres capaz de pagar la luz. Penca", concluyó.

Mira el momento a continuación: