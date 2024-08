Con pegajosa canción: Titi Magrini celebró continuidad de Camila Power en placa de Gran Hermano - Chilevisión

Magrini expresó a Camila Power directamente que no es de su agrado, debido a las múltiples ocasiones en que la jugadora habló mal de su esposo y le confesó que esperaba su pronta eliminación de Gran Hermano.

Fiel a su palabra, este jueves, Titi Magrini, esposa de Iván Cabrera, expresó su opinión sobre la ceremonia de salvación en Gran Hermano con una polémica historia que despertó la curiosidad de sus seguidores.

Magrini se mostró contenta por la elección de Pedro Astorga, quien en su papel de líder de la semana decidió salvar a Camila Andrade de la placa, tras una compleja polémica con Camila Power y Michelle Carvalho.

Titi Magrini celebró que Camila Power enfrenta su primera placa

A través de su cuenta de Instagram, Magrini se grabó bailando la canción "Que te vaya bien" de Santaferia, que Cabrera y Camila Andrade decidieron bailar durante la actividad que ellos mismos planearon hace unos días.

El pasado martes, durante la actividad de "El Congelado", Titi le expresó a Camila Power que no es de su agrado, debido a las múltiples ocasiones en que ella habló mal de Iván Cabrera dentro de la casa más famosa del mundo.

"No me podía ir sin decirte a tu cara que me caes pésimo", señaló Magrini, quien además señaló: "Lo único que espero es que salgas a placa y que te vayas", dejando consternada a Camila Power.

Tras la actividad de baile de Iván Cabrera y Camila Andrade, la canción ganó popularidad dentro de Gran Hermano y La Chama aseguró que se utilizaría para celebrar cuando se fuera uno de los jugadores que no tiene buena relación con "El Tridente".

Revisa el video: