“Yo sé que...”: Así fue la incrédula reacción de Camila Power a la interpelación de Titi Magrini en Gran Hermano - Chilevisión

La esposa de Iván Cabrera aprovechó la clásica dinámica del "congelado" para dejar un duro mensaje a la jugadora del reality show. Ahora, a varias horas de lo ocurrido, se vio cómo fue su reacción.

La noche de este miércoles, finalmente, se mostró la reacción de Camila Power luego del duro mensaje que recibió de la esposa de Iván Cabrera, Titi Magrini, en Gran Hermano.

Cabe recordar que fue durante la clásica dinámica del "congelado" cuando ingresó a la casa más famosa del mundo y, junto con saludar a su marido, aprovechó de hablar con la jugadora.

"No me podía ir sin decirte a la cara que me caes pésimo. Lo único que espero es que salgas a placa y que te vayas", fue lo que le dijo, mientras ella estaba inmóvil en su habitación.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Ahora, a varias horas del polémico momento, Power manifestó su incredulidad frente a lo ocurrido y aseguró que fueron a "puro tirarle mala onda".

"Yo sé que al Iván hubo un momento en el que yo dejé de confiar en él. ¿Qué tanto más puedo haber hecho para que me odie tanto?", preguntó a Íñigo, mientras hablaban sobre lo ocurrido.

López, en respuesta, la tranquilizó al decir que "me da lo mismo cómo te vea ella afuera". "Yo te he conocido aquí adentro y hay h... que me gustan de ti y por un comentario de alguien de afuera no voy a cambiar mi perspectiva".

Revisa el momento a continuación: