“Te gusta molestar a las mujeres”: Angélica Sepúlveda increpó a Manuel por “incomodar” en su habitación - Chilevisión

Aunque el jugador italiano está autorizado para ocupar la pieza de las mujeres, aquello no cayó bien en Sepúlveda, pues se manifestó en contra de la medida y aseguró que "no lo iba a dejar dormir".

Un nuevo round protagonizaron Angélica Sepúlveda y Manuel Napoli en Gran Hermano Chile: esta vez, la primera manifestó su rechazo a que su compañero duerma con ella en la habitación que corresponde a las mujeres.

"Dije desde un comienzo que yo no quería que durmieras acá. Si quieres dormir acá, bajo tu responsabilidad. No te voy a dejar dormir. Tú estás haciendo uso de algo que es exclusivo de las mujeres", comenzó emplazándolo.

Continuó: "Pero como parece que es algo común en ti, que te gusta molestar a las mujeres, okey, siga haciéndolo. Ahí está la cámara, está viendo. Esta es la habitación de las mujeres y yo no estoy de acuerdo. (...) Él es violento".

El italiano, en su defensa, preguntó a la "Fierecilla de Yungay": "¿Quieres una guerra? Yo no quiero guerra", para luego afirmar que "no me voy a bajar a tu nivel".

"Angélica, te estoy hablando con toda la calma del mundo. ¿Sabes la diferencia cuál es? La gente sabe que no soy violento porque llevo años de realitys y jamás he sido violento", agregó.

Más tarde, Sepúlveda lo increpó y dijo: "¿Tú crees que este reality se gana con competencias físicas? ¿A qué reality entró? Acá se gana a través del público". ¿Qué dijo Napoli? "El público sabe lo mentirosa y falsa que eres. Entre tú y yo, el público me va a apoyar a mí".

Revisa el momento a continuación: