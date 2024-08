“No daba más de angustia”: La drástica decisión de hijo de Jorge Zabaleta que conmovió a esposa del actor - Chilevisión

A través de redes sociales, la diseñadora nacional manifestó su emoción al ver partir a Antonio, el menor del clan, quien decidió vivir una emocionante aventura en el hemisferio norte.

Un emotivo momento vivió este miércoles la familia Zabaleta Allende, pues el menor del clan tomó una difícil pero valiente decisión que lo mantedrá alejado, a miles de kilómetros, por al menos un año.

Según dio a conocer en Instagram Francisca Allende, su mamá y también esposa de Jorge Zabaleta, el joven se fue a sus 16 años a Canadá para vivir la experiencia de un intercambio académico.

"Hijo de mi vida, Canadá te espera para empezar a abrirte camino en este mundo, tienes un planeta completo para descubrir", escribió en la red social, en un post que acompañó con tiernas imágenes de la despedida.

Además, la diseñadora nacional no escondió sus emociones, pues aseguró que Jorge sacó las fotos y no ella porque "no daba más de angustia" en el Aeropuerto de Santiago.

"Aprovéchalo y sácale el jugo al privilegio que tienes de vivir esta experiencia, te vamos a echar tanto de menos, pero acá estaremos esperándote con calzones rotos y sopaipillas cuando vuelvas", concluyó en el escrito.

Milagros, hermana de Antonio, también fue hasta la plataforma para publicar una fotografía del adolescente entrando a la zona de embarque, a la cual solo pueden entrar las personas que tengan su pasaje.

Revisa las fotografías a continuación: