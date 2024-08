“He quedado sorprendido”: Iván Cabrera no escondió su decepción por actitudes de Camila Power en Gran Hermano - Chilevisión

Luego de su inesperada salida del programa, el bailarín visitó a Diana Bolocco en el estudio y confesó sentirse sorprendido por las cosas que se enteró de su compañera.

Tras su repentina salida de Gran Hermano Chile a causa de la visita de su esposa Titi Magrini en la dinámica del "congelado", Iván Cabrera fue hasta el estudio del programa y ahondó en su relación con Camila Power.

Cabe recordar que la propia Magrini quien levantó una polémica al dirigirse brevemente a la jugadora durante su corta estadía en la casa, diciéndole que le "caía pésimo" y que "esperaba que cayera pronto en placa".

Por lo mismo, el ahora el participante del reality de Chilevisión comenzó diciendo que, "luego de todo lo que he visto saliendo, he quedado sorprendido", en relación a las actitudes y conversaciones que no vio sobre su compañera mientras estaba en el encierro.

"He entendido que esto es un juego, como muchas veces me lo dijeron. También tengo mi persona para la (próxima) eliminación: Camila Power", subrayó.

Continuó: "Tuve un presentimiento estado adentro porque, obviamente, tú no ves cuando esa persona no está contigo compartiendo. Pero constantemente siempre me dijo 'no tengo ningún problema en hablar contigo de frente porque me gustan las cosas frontales'".

Por lo mismo, al salir, señaló que "veo comentarios (de Camila Power) como 'Iván ya vino a limpiar su imagen, se puede ir'". "Habló temas muy personales de mi familia, dijo cosas que no correspondían", acusó.

"Después de frente era otra persona. Entonces, sinceramente, me decepcioné enormemente, más allá de que sea un juego. Saliendo me encuentro con todo esto y me sorprendí", concluyó´.