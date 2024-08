Camila Andrade se sinceró con Waldo Villarroel respecto a los dichos de Angélica Sepúlveda aseverando que no era relevante su opinión, porque lleva 20 años respondiéndole a la gente y para ella "no existe en la casa". "No le voy a dar el gusto de caer en su juego", le dijo a Waldo, quien de manera incrédula le señaló que podría igualmente afectarle.