“No fue por infidelidad”: Titi Magrini aclaró toda su historia de amor con Iván Cabrera - Chilevisión

La pareja se separó en 2019 en medio de acusaciones de infidelidad y malos tratos y cuatro años más tarde, Iván puso todas sus energías en reconquistarla, mostrando su amor en Gran Hermano, en medio de su sorpresiva renuncia.

Tiffany "Titi" Magrini, esposa de Iván Cabrera, aclaró los rumores de infidelidad durante su separación, los que revivieron tras la renuncia del jugador a Gran Hermano y contó detalles de su proceso de reconciliación.

Fue en 2019 que la pareja se separó, momento en que Magrini comenzó una relación con uno de los mejores amigos de Iván Cabrera, quedó embarazada y luego se vieron involucrados en acusaciones de infidelidad y malos tratos.

Titi Magrini e Iván Cabrera se volvieron a enamorar

Sin embargo, Magrini aclaró a LUN: "No fue por infidelidad, quiero aclarar. Yo en ese momento estaba muy pendiente de mis cosas, estaba con el tema de mi peluquería, no estaba tanto tiempo en mi casa y empezamos a tener roces tontos de convivencia".

Cuatro años más tarde, ambos tomaron terapias psicológicas por separado, lo que impulsó a Iván Cabrera a recuperar su matrimonio: "Él me tiraba señales, un día me llamó y me dijo: 'Magrini, aprovecha de pasarlo súper, te queda poco tiempo porque nosotros vamos a volver'".

En cuanto a sus sentimientos, Magrini aseguró que "yo lo seguía amando como el papá de mis hijos, y siempre lo quise, pero lo dejé de amar como mi pareja", sin embargo, la perseverancia de Iván logró resultados.

"Nos juntamos y nos elegimos otra vez", aseguró Titi, quien además agregó: "Yo creo en los finales felices, yo me volví a enamorar de Iván y nuestros hijos están felices".

Ambos concordaron en que maduraron, trabajaron en ellos mismos y dejaron de tener discusiones por las cosas más pequeñas en el diario vivir, pero Iván fue tajante al entregar la clave para retomar su matrimonio.

"Uno tiene que ser sólido y categórico en el sentido de disculpar todo lo pasado y todo lo vivido. Hicimos un borrón y cuenta nueva. Se puede si hay amor", cerró.