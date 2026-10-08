Chriss Mc Millán revela detalles de millonario aporte de Fran García-Huidobro en su rifa

La periodista confesó su miedo de hacer un esta rifa, con la cual espera reunir $4 millones para costear gastos médicos producto de su compleho estado de salud.

A pocos días de lanzar su rifa, Chriss Mc Millán entregó detalles sobre el millonario aporte que le entregó Fran García-Huidobro.

Recordemos que la periodista tiene importantes problemas de salud por lo que numerosos famosos le entregaron premios para que hiciera una rifa, con la cual espera reunir $4 millones para tratamientos.

Qué dijo Chriss Mc Millán sobre regalo de Fran García-Huidobro

Durante su paso por el programa Encantadas, de Zona Latina, Claudia Schmidt se refirió al sorteo que contará con el millonario aporte de Fran García-Huidobro: unas sandalias de marca de diseñador que recibió a manos de Leonardo Farkas.





Sobre este calzado Prada, Chriss indicó: “Cuando las regaló, a mí me las mostraron y yo dije: ‘¿Cuánto costará esto?’, pero la Fran me contactó con mucho cariño y me dijo: ‘Pienso que tú le vas a dar un mayor uso que yo’”.

“La verdad que estamos en la última semana de la rifa vendiendo los últimos números. Nuestra meta era vender 2 mil números para juntar 4 millones de pesos para la operación y este regalo llegó este fin de semana, así que los números salen 2 mil pesos. Imagina ganarte unas sandalias Prada de un millón de pesos”, agregó la comunicadora.

Sobre la idea de hacer esta rifa, Mc Millán confesó que tenía “muchísimo miedo” de que no le compraran números tras llevar años alejada de la televisión. “La gente ha donado, y algunos han comprado números sin siquiera comprar el número”, indicó con emoción.