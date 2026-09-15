Arriesga cárcel: Faloon Larraguibel anuncia querella contra Kaoto por amenazas no condicionales

La modelo presentó una querella contra el chico reality tras un video viral con comentarios de connotación sexual en su contra.

En la mira de la justicia podría quedar Carlos Águila, más conocido como Kaoto, luego que Faloon Larraguibel anunciara una querella por amenazas no condicionales.

La exparticipante de Fiebre de Baile tomó la decisión de iniciar acciones legales a propósito de un viralizado registro en redes sociales.

En dicho video, captado dentro de una discoteca de la región de Coquimbo, Águila profiere una serie de insultos a Raimundo Cerda, pareja de Larraguibel, y ataca indirectamente a la exchica reality, utilizando palabras que atentan contra la dignidad de la mujer.

“Cuico cu… Te presté ropa todos estos años (…). Me voy a c… a la Faloon“, es parte de lo que se oye en dicha publicación.





Abogada de Faloon Larraguibel explica querella: “No se trata simplemente de una burla”

Una vez conocida la información, Lya Rojas, abogada de Faloon Larraguibel, entregó más detalles en su diálogo con el programa No es lo mismo de Tevex.

La profesional precisó que se trata de una querella criminal por el delito de amenazas no condicionales.

“No se trata simplemente de una burla, sino que hay una amenaza que se hace en un contexto previo y de conocimiento del querellado, y que esta es seria y verosímil”, indicó.

En ese sentido, la parte querellante argumenta que lo que hace Kaoto “es anunciar una conducta futura respecto de una mujer que individualiza”.

“Él dice su nombre y presenta también el aspecto sexual de este tema. (…) Un acto que viene de su parte de manera unilateral, cuya realización dependería de manera exclusiva de su voluntad”, añade Rojas.

La abogada puntualizó que este delito, contemplado en el artículo 296 del Código Penal, está asociado a “penas que son privativas de libertad”.