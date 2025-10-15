¡Sorpresa! La Oreja de Van Gogh confirma el regreso de Amaia Montero tras 18 años - Chilevisión

A un año de la salida de Leire Martínez, la agrupación de española anunció el regreso de la voz original de la banda. Además despidieron a Pablo Benegas, fundador y guitarrista del grupo.

La Oreja de Van Gogh anunció este miércoles el regreso de Amaia Montero como vocalista de la agrupación, a 18 años de su salida.

En paralelo, la agrupación española informó que Pablo Benegas, uno de los fundadores de la banda, dejará la formación luego de más de dos décadas como guitarrista.

“Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?”, escribieron en un comunicado en sus redes sociales.

Los artistas detrás de éxitos como La playa, Puedes contar conmigo y Rosas revelaron que durante el último año se refugiaron en San Sebastián, España, donde estuvieron “escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores”.

“Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable”, adelantaron.

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero dejó La Oreja de Van Gogh en 2007 y en su lugar se sumó Leire Martínez. Sin embargo, el 14 de octubre de 2024 se comunicó su salida oficial de la banda.

El hecho desató una serie de especulaciones sobre el regreso de la voz original, pero la agrupación no confirmó ni desmintió los rumores.

Todo cambió este miércoles, cuando cambiaron sus fotos de redes sociales por una en blanco, hasta el anuncio oficial de la renovada formación.