AK4:20 sufre violento robo armado previo a show en Iquique: “No sabían a quién iban a robarle”

El artista terminó burlándose de los delincuentes por haber robado a sus colegas y no a él que tenía cosas más valiosas.

El cantante urbano Bastian D’amonte, más conocido como AK4:20, compartió en sus redes sociales un lamentante acontecimiento que vivió este fin de semana.

Según detalló el artista, junto a su equipo sufrieron un robo afuera de un hotel en Iquique, a solo minutos de salir al escenario.

Qué se sabe del asalto al cantante urbano

De acuerdo con lo revelado por el mismo artista, este fin de semana “intentaron robarnos afuera del hotel, llegaron unos extranjeros con unas pistolas, pero rebotaron (sic)”.





Aparentemente, los delincuentes solo alcanzaron a llevarse una cadena y tres anillos, sin mayor importancia para el cantante, y que estaban usando personas de su equipo.

“Mi cadena y mis pulseras están conmigo, a mí no me hicieron nada. Tengo todo conmigo menos las cosas que le pasé a mi productor para que se viera full para el show. Como eran extranjeros no sabían a quién chu… iban a robarle. Rebotaron, pero feo, feo (sic)”, añadió.

Riéndose de los asaltantes, comentó a modo de cierre: “les regalo el anillo Pandora para que cuando vayan a testarlo, queden con las 60 lucas en las manos (sic)”.

Qué dijo el AK4:20 sobre el asalto en Iquique