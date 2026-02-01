“Ahora soporten”: Marcianeke compartió emotivo video bautizándose en iglesia cristiana evangélica - Chilevisión

El cantante urbano, Marcianeke, compartió en sus redes sociales, un importante paso que dio en su fe cristiana: se acaba de bautizar en la iglesia Cristo Tu Única Esperanza de Talagante.

Junto a un grupo de jóvenes, el artista mostró en sus historias de Instagram todo el proceso junto a un particular mensaje a sus amigos y enemigos.

Así fue el bautizo de Marcianeke

"Amén. Ahora soporten", escribió Matías en el video, mientras se ve al pastor de su iglesia dedicándole unas palabras en privado, al mismo tiempo que el resto de los presentes cantan.

En otro video, grabado por Pablo, amigo del cantante, se ve el momento en que Marcianeke es hundido en la piscina realizando el rito cristiano.

"Dios tiene mejores planes para nosotros siempre. Te bendigo, hermanito. Lo mejor está por venir", escribió Pablo, quien también es parte de dicha iglesia.