Servicios estatales en riesgo: Gremios acusan endeudamiento y no pago de servicios por falta de dinero - Chilevisión

27/11/2025 23:19

Servicios estatales en riesgo: Gremios acusan endeudamiento y no pago de servicios por falta de dinero

Los efectos del déficit presupuestario del Estado parecen calcados al anterior, pero este año una serie de servicios que se prestan a la ciudadanía estarían en riesgo porque, según los gremios, no hay dinero. En las últimas semanas, distintos ministerios han enfrentado quejas por el no pago de servicios, paralización de obras, reajustes y endeudamiento, ya que algunos se habrían quedado prácticamente sin presupuesto. En el siguiente reportaje ahondamos en los efectos que ha tenido esta crisis en distintos servicios que a diario utilizamos.

