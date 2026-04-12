Peruanos en Chile enfrentan largas filas para votar en elección presidencial

Más de 137 mil ciudadanos peruanos están habilitados en Chile para votar en esta elección parlamentaria y presidencial. El local de la región Metropolitana concentra a esta hora a un número importante de ellos.

Grandes aglomeraciones y extensas filas se registran a esta hora en Espacio Riesco, en la comuna de Huechuraba, en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias que hoy se celebran en Perú.

El centro de convenciones y exhibiciones, que es el más grande del país, está siendo utilizado como local de sufragio de la región Metropolitana, y distintos registros dan cuenta del colapso en sus instalaciones.

En Chile, son mas de 137 mil los ciudadanos peruanos que están habilitados para votar, muchos de ellos residentes en Santiago, quienes acudieron desde temprano a ejercer su deber cívico.





Autoridades del país vecinos estimaron que los resultados se conocerán a partir de las 18:00 hora chilena con reportes que serán publicados cada 15 minutos. Se espera que el conteo de votos alcanzará el 60% a la medianoche de hoy.

En cuanto a los candidatos, la papeleta registró este año una cifra récord: son 35 los aspirantes a llegar al máximo escaño del sistema político de Perú, siendo más de 27 millones los peruanos que definirán a su nuevo jefe de Estado.

Entre los nombres más reconocidos figura Keiko Fujimori, heredera política del expresidente Alberto Fujimoro. Junto a ella aparece Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y empresario ultraconservador, perfilado como la opción de la derecha dura.

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