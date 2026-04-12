Perú elige a su nuevo presidente: Récord de 35 candidatos y 5 votaciones simultáneas en la papeleta

Con el fin de evitar una nueva crisis política, este año el congreso volverá a ser bicameral, por lo que los peruanos elegirán por primera vez desde 1993 a diputados y senadores, entre más de 10.000 postulantes.

Con un récord de 35 candidatos se desarrollan a esta hora las elecciones presidenciales en Perú, comicios en los que participarán más de 27 millones de votantes durnate este domingo.

La oferta abarca desde figuras tradicionales y experimentadas hasta outsiders mediáticos, militares, empresarios y personajes con pasado judicial, reflejando la complejidad de la política del país vecino.

Entre los nombres más reconocidos figura Keiko Fujimori, heredera política del expresidente Alberto Fujimoro. Junto a ella aparece Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y empresario ultraconservador, perfilado como la opción de la derecha dura.

Sin embargo, uno de los rostros más populares es el cómico Carlos Álvarez, una celebridad televisiva que, tras décadas de sátira política, busca llegar a la presidencia con un discurso crítico y anti-establishment.

Cinco votaciones simultáneas en la papeleta

El voto es obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 70 años, lo que quiere decir que unos 27,3 millones de personas están llamadas a acudir a más de 10.000 locales de votación.

Cualquiera de los candidatos necesita más del 50% de los votos para resultar electo. En caso de que nadie alcance esa cifra, los dos más votados se enfrentarán en una segunda vuelta en junio.

En cuanto a la cédula electoral, esta mide 44 centímetros de largo por 42 de ancho, y tiene cinco votaciones simultáneas: a presidentes, a senadores nacionales, a senadores regionales, a diputados y a representantes para el Parlamento Andino.

En esa línea, el parlamento peruano enfrentará una importante reestructuración tras estas elecciones, ya que volverá a ser bicameral, lo que llevará a los peruanos a elegir 60 senadores, 130 diputados y 5 representantes para el Parlamento Andino.

Primeros resultados se conocerán esta tarde

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, estimó que los resultados se conocerán a partir de las 18:00 hora chilena con reportes cada 15 minutos. Así, el conteo de votos alcanzará el 60% a la medianoche de hoy, pronosticó el funcionario.

El país, vale recordar, ha sido gobernado por ocho presidentes en la última década. En ese lapso se han registrado procesos de vacancia presidencial y dos disoluciones irregulares del Congreso.

Desde 2016, el sillón presidencial ha sido ocupado por Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y, finalmente, José María Balcázar como interino.