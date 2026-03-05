 "Su padre se vería beneficiado": El cruce entre Núñez y Macaya por proyecto que permitiría conmutar penas - Chilevisión
05/03/2026 01:55

"Su padre se vería beneficiado": El cruce entre Núñez y Macaya por proyecto que permitiría conmutar penas

Este miércoles el Senado aprobó en general el proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que cumplan ciertas condiciones. En ese contexto, desde el oficialismo han advertido que esto podría beneficiar a 12.000 personas privadas de libertad y más de 300 condenados por crímenes de lesa humanidad. Durante la discusión en Sala, el senador del Partido Comunista (PC) Daniel Núñez interpeló al senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, pidiendo que se le inhabilitara porque su padre, Eduardo, podría resultar beneficiado en un futuro. Esto considerando que se encuentra condenado por abusos sexuales contra menores de edad. La petición provocó que Rojo Edwards argumentara a favor de Macaya, catalogando los dichos del senador Núñez como "una ofensa innecesaria".

 

