Ya van dos víctimas: Muere mujer que estaba grave tras ser baleada en Valparaíso

Todo ocurrió en el sector Conjunto Santa Teresa, donde unos sujetos que se movilizaban en un vehículo abrieron fuego contra un grupo de personas.

Este viernes, se conoció que falleció una de las personas que estaba grave tras la balacera en cerro Rodelillo de Valparaíso, donde ya se había confirmado la muerte de otra mujer.

Cabe señalar que todo ocurrió cuando en el sector Conjunto Santa Teresa, en el cual unos sujetos que se movilizaban en un vehículo abrieron fuego contra un grupo de personas que estaba en el sector.





La nueva víctima, se trata de una joven de 20 años de iniciales N.E.J. quien permanecía en riesgo vital en el Hospital Carlos Van Buren tras el mencionado ataque, indicó Radio Bío Bío.

La muerte fue informada por el recinto médico, que a través de un comunicado indicó que pese a todos los esfuerzos clínicos realizados, la víctima perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones.

“Se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos de nuestro recinto asistencial, y se había visto afectada por los lamentables hechos ocurridos la noche del miércoles recién pasado en el sector de Rodelillo”, se agregó.

El hospital además señaló que los otros pacientes involucrados en la balacera se encuentran estabilizados y en evolución bajo estricto seguimiento médico.