Reportan grave accidente de tránsito en Ruta 5 Norte: Habría al menos dos muertos - Chilevisión

07/10/2025 17:45

Reportan grave accidente de tránsito en Ruta 5 Norte: Habría al menos dos muertos

Personal de la SIAT de Carabineros se encuentra trabajando en el lugar.

Publicado por CHV Noticias

Un grave accidente de tránsito se registró durante la tarde de este martes en la Ruta 5 Norte, dirección sur, a la altura del kilómetro 33, cerca de El Manzano.

El siniestro ocurrió cerca de las 17:00 horas cuando un camión que transportaba carga de cigarros —se presume de contrabando— destrozó las barreras de contención, atravesó de una pista a otra y terminó volcando.

De manera preliminar, dos ocupantes de la máquina habrían fallecido en el lugar. 

Algunos registros en redes sociales muestran, además, cómo la carga de cigarrillos quedó totalmente dispersa por la vía.

Personal de la SIAT de Carabineros concurrió hasta el lugar del accidente para iniciar las diligencias respectivas.

Por su parte, la concesionaria anunció que llevará a cabo un desvío de todo el tránsito por el sector Liray, kilómetro 25.

En desarrollo...

