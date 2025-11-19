Así es el lugar exacto del circuito “O” donde se desencadenó la tragedia de Torres del Paine - Chilevisión

Este es el sector donde ocurrió la tragedia. Se trata del circuito "O", un trekking circular, el más largo de Torres del Paine, donde además antes ya se habían registrado otros accidentes. Los excursionistas salieron del campamento, ubicado en Los Perros, con la intención de cruzar el Paso John Gardner. Según los expertos, es en ese último punto donde se viven las condiciones más adversas, con vientos que pueden superar los 180 km/h. De hecho, había una alerta temprana preventiva sobre el mal tiempo que iba a afectar la zona el fin de semana.