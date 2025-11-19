 Así es el lugar exacto del circuito “O” donde se desencadenó la tragedia de Torres del Paine - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Quiénes son los cinco fallecidos? La historia de las víctimas de la tragedia en Torres del Paine Keanu Reeves escribió carta de agradecimiento a PDI por recuperar relojes sustraídos en 2023 Así es el lugar exacto del circuito “O” donde se desencadenó la tragedia de Torres del Paine Risas, gestos y agresividad: Así fue la audiencia de Jere Klein por microtráfico de drogas “Me volví una rehén”: El crudo testimonio de bombera que denuncia agresión en pleno combate a incendio en Conchalí
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
19/11/2025 22:49

Así es el lugar exacto del circuito “O” donde se desencadenó la tragedia de Torres del Paine

Este es el sector donde ocurrió la tragedia. Se trata del circuito "O", un trekking circular, el más largo de Torres del Paine, donde además antes ya se habían registrado otros accidentes. Los excursionistas salieron del campamento, ubicado en Los Perros, con la intención de cruzar el Paso John Gardner. Según los expertos, es en ese último punto donde se viven las condiciones más adversas, con vientos que pueden superar los 180 km/h. De hecho, había una alerta temprana preventiva sobre el mal tiempo que iba a afectar la zona el fin de semana.

Lo más visto

“Eso se llama lealtad”: La última foto de Jere Klein antes de caer detenido en población de Lo Prado

El artista urbano fue detenido por microtráfico de drogas cuando conducía su auto y en el procedimiento se le incautó $1.900.000 en efectivo y distintos tipos de drogas. 

19/11/2025

El jugado Pole Dance de Claudio Valdivia: Rompió récord de nota en Fiebre de Baile

El ex chico reality deslumbró al jurado al ritmo de "Labios Compartidos" de Maná, siendo calificado como "el Superman de Fiebre de Baile".

19/11/2025

“Eso es algo terrible”: Experto explica difíciles condiciones que desataron tragedia en Torres del Paine

El director nacional de Socorro Andino, Claudio Prieto, apuntó a la posible falta de equipamiento adecuado y las inestables condiciones meteorológicas del parque como unas de las razones que desataron la emergencia.

19/11/2025

¡Impactante! Inna Moll deslumbró en Miss Universo 2025 con traje típico inspirado en la Patagonia

La representante chilena participó del clásico segmento del concurso, donde deslumbró con un traje diseñado por el tailandés Akarach Phusanaphong.

19/11/2025
Publicidad