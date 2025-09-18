¿Lluvia en Fiestas Patrias? Así se preparan los fonderos ante el pronóstico del tiempo - Chilevisión

Para muchos, este 18 de septiembre fue un día con temperaturas agradables para locatarios, asistentes y turistas. Pero, mucha atención, porque este panorama de Fiestas Patrias podría cambiar para los días sábado 20 y domingo 21. ¿La razón? El anuncio de precipitaciones para esos días, con la caída de hasta 25 milímetros en la zona precordillerana de la región Metropolitana, enciende la alerta. Es por este motivo que fonderos de norte a sur ya están preparándose para que la fiesta dieciochera no se detenga ni se vea empañada por unas cuantas gotas.