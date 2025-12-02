Habitante de toma de Lo Barnechea emplazó a delegado Durán por desalojo: “Imagínese esos niños…” - Chilevisión

El delegado presidencial, Gonzalo Durán, fue encarado por una habitante de la toma ubicada en el Cerro 18 de Lo Barnechea, que está siendo desalojada durante esta jornada. La mujer emplazó a la autoridad. “¿Por qué no le hacen acá una casa a la gente pobre? Porque la gente pobre es minoría, la gente rica sí puede tener una casa. El municipio se ha tomado todos los terrenos que hay por ahí y no le hacen una casa a la gente para que vivan dignos”, reclamó. La pobladora también apuntó a la época elegida para realizar el operativo y enfatizó que “va a ser Navidad y los están sacando ahora, imagínese esos niños…Tirándole bombas lacrimógenas”