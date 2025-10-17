 “Yo me defendí”: El descargo de panadero víctima de asalto que fue denunciado por el ladrón - Chilevisión
17/10/2025 09:55

“Yo me defendí”: El descargo de panadero víctima de asalto que fue denunciado por el ladrón

Carlos Delgado vivió una de esas historias que podrían parecer ficción: lo asaltaron, hirieron con un cuchillo y luego sus propios atacantes lo denunciaron por agresiones.

Publicado por CHV Noticias

"No podía esperar que él me matara, era él o yo", declaró Carlos Delgado, comerciante de Quillota que fue víctima no solo de un robo, sino que ahora enfrenta una acción judicial presentada por sus propios asaltantes en Quillota.

Dueño de una panadería, el emprendedor resultó con un corte en la cabeza el pasado 13 de octubre luego de ser atacado por dos ladrones en su negocio ubicado en el sector San Pedro.

"Sale un compadre hacia adentro de la bodega con así un cuchillo y me hace así, como que me va a acuchillar. Echa un paso atrás y le pongo un palo y de ahí nos agarramos forcejeando", relató el afectado.

Si bien logró repeler el ataque y frustrar el robo, los antisociales quedaron en libertad y con las cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima. Luego, uno volvió al local para lanzar amenazas tanto al comerciante como a su familia.

Sin embargo, lo más sorprendente es que este mismo sujeto, quien hizo la amenaza y vive en el mismo barrio que Carlos, además presentó una denuncia contra el panadero por agresión.

"La abogada me explica todo lo que había pasado, que los cabros habían quedado libres y cuando les preguntan qué les pasó en el brazo, 'es que me pegó el Carlos', '(les preguntan) ¿quiere denunciar?', '(y responden) sí, lo quiero denunciar'", narró.

Ladrones amenazaron con matar a su familia

Delgado también entregó detalles de las amenazas que recibió tras el frustrado asalto: Los delincuentes son sus vecinos. "Antes de ayer me rajaron dos neumáticos del auto", acusó.

"Me dijeron 'te vamos a quemar la camioneta, el auto, el negocio, vamos a matar a tus hijos'", relató el hombre, quien dijo que debió sacar a sus hijos de su casa para llevarlos a un lugar seguro.

"Yo me tuve que llevar a mis hijos de acá, no puedo dejarlos acá", lamentó el panadero, quien reflexiona con incredulidad sobre lo ocurrido: "Yo me defendí nomás, no puedo hacer nada más".

