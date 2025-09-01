Crimen del “Guatón Mutema”: El dato clave que levantó su posible vínculo con el Tren de Aragua - Chilevisión

Un reportaje de CHV Noticias reveló nuevos antecedentes sobre la muerte del peligroso narcotraficante Carlos Acevedo Ramírez, conocido como "Guatón Mutema", quien fue asesinado a balazos en abril de este año en Quilicura.

De acuerdo a antecedentes de la Fiscalía, Acevedo fue asesinado por sicariato y sus autores materiales serían miembros del Tren de Aragua.

¿El Tren de Aragua mató al "Guatón Mutema"?

En mayo pasado, fueron detenidos cinco sujetos vinculados al crimen de Mutema, dos de ellos estarían involucrados directamente en el hecho.

Todos son extranjeros y entraron al país por pasos no habilitados, incluso uno de ellos -al que le encontraron una granada en su poder- tenía una orden de expulsión vigente.

"El portador de la granada es una persona que ya fue condenada en Chile por un delito de tráfico en el norte y tenía un decreto de expulsión vigente", señaló el fiscal Pablo Sabaj, de la Fiscalía de Análisis Criminal Centro Norte.

Precisamente, este último dato permite al Ministerio Público teorizar sobre una eventual participación del Tren de Aragua. "No era algo frecuente de encontrar en las bandas nacionales, sino más bien es el sello de bandas extranjeras", afirmó el persecutor.

Según Sabaj, los detenidos por el crimen de Mutema "comparten las dinámicas" con la organización criminal de origen venezolano.

"Dada la supremacía del Tren de Aragua en nuestro país, las bandas extranjeras —sobre todo de venezolanos— no pueden operar libremente en Chile si no es por algún tipo de visado del Tren de Aragua", declaró el fiscal en el reportaje.

Sin embargo, desde la entidad persecutora aún falta por dilucidar quién ordenó el crimen de Mutema.