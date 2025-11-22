Vocero de Kast a favor de “intervención militar de EEUU” para “acabar con narco régimen venezolano” - Chilevisión

El diputado electo e integrante del comando de José Antonio Kast, Francisco Orrego, conversó con CHV Noticias y fue consultado sobre la posibilidad de que un eventual gobierno del republicano apoye una intervención por parte de Estados Unidos en Venezuela. En diálogo con Rafael Cavada, Orrego sostuvo que "se tiene que acabar el narco régimen venezolano" y que una posibilidad es mediante "una intervención militar por parte del gobierno de Estados Unidos respaldado por los países latinoamericanos que quieran eliminar un dictador del continente". Al contestar, hizo alusión a la respuesta que había dado el candidato de oposición en uno de los últimos debates.