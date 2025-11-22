 Vocero de Kast a favor de “intervención militar de EEUU” para “acabar con narco régimen venezolano” - Chilevisión
Minuto a minuto
Olas de calor: Emiten ALERTA por altas temperaturas en la zona centro sur del país Mario Marcel se suma al equipo económico de Jeannette Jara de cara al balotaje Vocero de Kast a favor de “intervención militar de EEUU” para “acabar con narco régimen venezolano” Emergencia en Tiltil: Senapred ordena evacuar sector de Polpaico por incendio forestal “Salir y volver a entrar”: Viralizan diálogo de Kast con comerciantes extranjeros en Franklin
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
22/11/2025 15:57

Vocero de Kast a favor de “intervención militar de EEUU” para “acabar con narco régimen venezolano”

El diputado electo e integrante del comando de José Antonio Kast, Francisco Orrego, conversó con CHV Noticias y fue consultado sobre la posibilidad de que un eventual gobierno del republicano apoye una intervención por parte de Estados Unidos en Venezuela. En diálogo con Rafael Cavada, Orrego sostuvo que "se tiene que acabar el narco régimen venezolano" y que una posibilidad es mediante "una intervención militar por parte del gobierno de Estados Unidos respaldado por los países latinoamericanos que quieran eliminar un dictador del continente". Al contestar, hizo alusión a la respuesta que había dado el candidato de oposición en uno de los últimos debates.

Lo más visto

Hijo de Delfina Guzmán actualiza estado de salud de la actriz: “Para tener 97 años...”

Gonzalo Meza aseguró que si bien a su madre "le cuesta caminar", la actriz tendría perfecta salud mental.

22/11/2025

Olas de calor: Emiten ALERTA por altas temperaturas en la zona centro sur del país

El presidente Gabriel Boric utilizó sus redes sociales para hacer un llamado a la precaución y a evitar incendios forestales, principalmente en la zona centro sur del país.

22/11/2025

“Salir y volver a entrar”: Viralizan diálogo de Kast con comerciantes extranjeros en Franklin

El abanderado presidencial protagonizó un intercambio con locatatorios extranjeros en Franklin, quienes le consultaron sobre sus propuestas en materia migratoria.

22/11/2025

“No perdonaré nunca...”: La polémica más comentada tras revelarse artistas de Viña 2026

Algunos usuarios de internet señalaron que, por segundo año consecutivo, una reconocida cantante nacional fue la gran ausente dentro de los artistas confirmados a Viña 2026.

22/11/2025
Publicidad