Un joven de 21 años estaba siendo asaltado y golpeado por un grupo de cerca de cinco delincuentes hasta que apareció un hombre e intervino en su ayuda.

La valiente acción de un ciudadano impidió que una golpiza a un joven terminara en tragedia, en la comuna de Quilicura.

El hecho ocurrió en la Villa Los Molinos 2, cuando un grupo de aproximadamente cinco delincuentes que se movilizaban en un vehículo blanco se acercó a un joven de 21 años intimidándolo con un arma blanca para llevarse su celular.

Para lograr su cometido, los antisociales comenzaron a golpear en reiteradas ocasiones a la víctima hasta que un vecino -que todavía no ha sido identificado- apareció para defender el joven.