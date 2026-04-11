VIDEO | Usuarios reportan incendio de camión de bebidas en plena autopista Vespucio Sur: Se registra congestión a la altura de Gerónimo de Alderete

Personal de Bomberos y la concesionaria de la autopista están trabajando en el lugar intentando apagar las llamas.

Conductores reportaron un incendio en un camión de bebidas en medio de la Autopista Vespucio Sur, en el kilómetro 8.4 dirección oriente, a la altura de la comuna de La Florida.

Según logró captar un cazanoticias, alrededor de las 09:00 horas, la maquinaria fue consumida por las llamas mientras el tránsito en el lugar no se ha suspendido pero se encuentra lento ya que solo hay habilitadas dos pistas para circular.

A través de X, Carabineros detalló que personal de Bomberos y de la concesionaria se encuentran en el lugar controlando el fuego.

08:56 Procedimiento de emergencia en la autopista Vespucio Sur, en dirección al oriente, en el km. 8.4, sector Gerónimo de Alderete, en la comuna de La Florida. Bomberos y personal de la concesionaria trabajan en control de fuego en camión que se incendia en la pista izquierda. pic.twitter.com/YAuMRFcDtP — Carabineros Radio (@radiocarab) April 11, 2026

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