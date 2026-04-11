11/ 04/ 2026 09:03

VIDEO | Tuvieron que evacuar: Bus Red se incendia con pasajeros adentro en Independencia

La tarde-noche este viernes se registró el inesperado incendio de un bus Red mientras se trasladaba por la comuna de Independencia con 10 pasajeros a bordo. La situación fue dada a conocer por otro conductor que le dio aviso de las llamas, sin embargo, no hubo lesionados en el siniestro. Bomberos detalló que es materia de investigación cómo comenzó el incendio, el cual consumió completamente la maquinaria, ya que el chofer confesó no haber recibido ninguna alerta en el tablero del vehículo.