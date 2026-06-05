VIDEO | Todo por un colchón: Conserje fue víctima de brutal golpiza en La Cisterna

Según relató la víctima a CHV Noticias, el agresor ingresó al condominio como visita y, sin mediar provocación, comenzó a golpearlo. “Me dejaron en reposo, estoy en estado de shock”, afirmó.

Un conserje de 34 años resultó con lesiones y en estado de shock tras ser brutalmente agredido en un edificio de la comuna de La Cisterna, en un hecho que se habría originado por un colchón abandonado en la vía pública.

Según relató la víctima a CHV Noticias, el agresor ingresó al condominio como visita y, sin mediar provocación, comenzó a golpearlo luego de que otros trabajadores hubieran devuelto el colchón al lugar donde presuntamente había sido dejado.

“Me dejaron en reposo, estoy en estado de shock y no tengo ganas de ir a trabajar. Me siento con el miedo de que esta persona pueda tomar una represalia o mandar a alguien. Se supone que me van a trasladar de instalación”, relató el trabajador afectado.

La Fiscalía Metropolitana Sur quedó a cargo de la investigación, apoyada por registros de cámaras de seguridad y testimonios de testigos.