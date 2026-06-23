VIDEO | Graban el momento en que intentan secuestrar a joven boliviana en Valparaíso: Llevaba 4 días en Chile

Según registros de cámaras de seguridad, la víctima fue interceptada por varios sujetos, subiéndola a la fuerza a un vehículo. Ante esto, se inició un operativo policial que terminó con la captura de uno de los involucrados.

Un operativo de Carabineros desarrollado este martes permitió la detención de uno de los involucrados en el intento de secuestro de una joven boliviana de 21 años en Valparaíso.

El caso se inició en las inmediaciones del Terminal Rodoviario de Valparaíso, donde testigos alertaron a la policía tras observar que varios sujetos intentaban trasladar por la fuerza a una mujer a bordo de un vehículo.

Tras recibir la denuncia, personal de la 2ª Comisaría de Valparaíso realizó un seguimiento controlado del automóvil y logró interceptarlo en avenida Rodelillo con pasaje Campoamor.

Al verse cercados por la policía, cuatro ocupantes descendieron del vehículo y escaparon del lugar, abandonando a la víctima . Sin embargo, funcionarios de la SIP de la 3ª Comisaría que realizaban diligencias en el sector lograron capturar a uno de los sospechosos, quien se ocultaba en el techo de una vivienda.





Víctima había llegado hace 4 días a Chile

Durante la revisión del automóvil, Carabineros encontró $5.475.000 en efectivo. El detenido corresponde a un ciudadano chileno que mantiene antecedentes penales.

Según informó la institución, la víctima es una joven de nacionalidad boliviana que había ingresado a Chile hace solo cuatro días para visitar a su madre, quien cumple una condena por tráfico de drogas en la Penitenciaría de Santiago.

Carabineros continúa desarrollando diligencias para identificar y detener a los otros cuatro involucrados, además de esclarecer las circunstancias que rodearon el intento de secuestro.