Tras muerte de ciclista en Valparaíso: Vecinos denuncian falta de seguridad y deterioro en Cerro Cárcel

Tras el fatal accidente, los vecinos insistieron en la necesidad de intervenciones urgentes. Advierten que el sector ya suma varios siniestros en los últimos dos años.

La muerte de un ciclista de 30 años en el Cerro Cárcel reactivó las denuncias de vecinos, quienes aseguran que la falta de seguridad y el deterioro de la infraestructura ponen en riesgo a quienes transitan por el sector.

Los residentes afirman que los accidentes son frecuentes en la zona. Incluso recuerdan que en 2024 un microbús desbarrancó en el mismo lugar, tragedia que dejó fallecida a una niña de siete años.

Además, denuncian el mal estado de calles y estructuras de protección. Aseguran que existen tapas sin reparar, barreras deficientes y medidas provisorias que no resuelven los problemas de seguridad.