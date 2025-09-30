Video del cierre de campaña del Apruebo de 2022 se vincula erróneamente al programa de Jeannette Jara - Chilevisión

La supuesta filtración del programa de Jeannette Jara, que buscaría instalar la plurinacionalidad e interculturalidad, se ha compartido unas 2.000 veces en redes sociales. Sin embargo, el metraje corresponde al cierre de la campaña del Apruebo.

Desde inicios de septiembre, un video donde se anuncia la supuesta filtración del programa de Jeannette Jara, que buscaría instalar la plurinacionalidad e interculturalidad, se ha compartido unas 2.000 veces en redes sociales. Sin embargo, el metraje corresponde al cierre de la campaña del Apruebo para el plebiscito constitucional de 2022.

“Se filtró el programa de [Jeannette] Jara”, dice un texto sobrepuesto en un video compartido en Facebook, TikTok y YouTube.

En el metraje -que tiene una duración de 1:04 minutos- se reproduce en la parte superior un video con personas leyendo un documento, mientras que en la sección inferior hay un usuario que reacciona a lo mencionado.

“Es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Se constituye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria”, dicen las personas que supuestamente leen las propuestas de Jara.

La exministra del Trabajo se enfrentará a otros siete aspirantes en las elecciones de noviembre de 2025.

De acuerdo a la última medición de la encuesta Cadem, del 21 de septiembre, Jara lidera la carrera presidencial con un 26% de las preferencias, seguida por José Antonio Kast (24%) y Evelyn Matthei (16%).

Sin embargo, en el video no se mencionan propuestas del programa de Jeannette Jara.

Una búsqueda inversa en Google de distintos fotogramas del video condujo a una publicación en YouTube del 2 de septiembre de 2022. El registro se titula “Multitudinario acto del Apruebo en la Alameda”.

El video refiere al cierre de campaña realizado por el comando del Apruebo, previo al plebiscito del 4 de septiembre de 2022 que terminó por rechazar la propuesta emanada de la Convención Constitucional.

El metraje viral muestra a distintos actores chilenos, como Amparo Noguera y Alfredo Castro, leyendo los primeros artículos de la propuesta constitucional. Además, se observa que el documento en la mano de los actores tiene la portada del texto rechazado.

En el sitio web de Jeannette Jara figura el documento “Lineamientos Programáticos” de su candidatura en 2025, en el que no se encuentran los conceptos relatados en el video. De hecho, solamente aparece la palabra “inclusiva/o”, pero asociada a las medidas de crecimiento económico.

El 22 de septiembre el comando de Jara anunció que el programa definitivo de la candidatura estará disponible para octubre.

