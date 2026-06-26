VIDEO | Carabinero en retiro baleó a ciclista en plena vía pública en el centro de Santiago

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que el incidente ocurrió.

Un suboficial mayor de Carabineros en retiro baleó a un ciclista en plena vía pública, en la intersección de las calles Victoria con Santa Rosa, en el centro de Santiago, este jueves.

Según la declaración del exfuncionario, el hombre lo habría insultado en múltiples ocasiones, pero él continuó con su trayecto.

Finalmente, el ciclista lo terminó alcanzando y volvió a acercarse a él. Después de un forcejeo, el carabinero en retiro disparó hacia el pie de la víctima.





Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que esto ocurrió.

Luego del incidente, el exuniformado se dirigió a la Cuarta Comisaría para autodenunciarse. Sin embargo, no fue detenido solo por ser un arma inscrita.