24/ 03/ 2026 08:59

VIDEO | Camioneros reaccionan a histórica alza de los combustibles: “Si sube el petróleo, el producto final va a subir”

Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transportes de Carga, conversó con CHV Noticias tras la histórica alza en el precio de los combustibles anunciada por el gobierno. Si bien manifestó preocupación porque esta alza podría traducirse en precios más altos de los productos que se transportan, aseguró que “entendemos que tanto el Ejecutivo como el parlamento tendrán que ayudar a resolver este problema”. También hizo un llamado a las autoridades para que ayuden a los camioneros. “Esperamos que haya una solución que nos permita seguir abasteciendo a la nación, que es nuestra responsabilidad”, agregó.