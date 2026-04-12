Vanessa Kaiser, senadora libertaria: “No me interesa la desigualdad ni la equidad”

Además de insistir en su idea de crear un ministerio de los hombres, la congresista negó que existan brechas salariales entre hombres y mujeres.

La senadora por la región de La Aracanía, Vanessa Kaiser, volvió a insistir en la idea de eliminar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, acusando que promueve “una política odiosa”.

Durante esta semana, la parlamentaria del Partido Nacional Libertario señaló que considera innecesario que exista una cartera dedicada exclusivamente a las mujeres y planteó que, de mantenerse, también debería existir un ministerio para los hombres, dichos que generaron diversas reacciones.

“No me interesa la desigualdad ni la equidad”

A un mes de asumir como senadora, en conversación con The Clinic, Kaiser afirmó que el Ministerio de la Mujer ha sido utilizado “permanentemente para implementar una política odiosa de los hombres contra las mujeres”, donde —según dijo— se reconoce “al hombre como el opresor contra la mujer que es la víctima”.

En esa línea, sostuvo que “se destruye la igualdad ante la ley cuando dices que por ser hombre lo tengo que castigar a priori, porque él ya es culpable”.

“Se está usando a las mujeres para destruir a los hombres, a partir de la convicción de que ellas son víctimas de cualquier hombre que esté al lado de ellas”, agregó la senadora.





Asimismo, aseguró que este “odio engendrado” desde el Ministerio de la Mujer hacia los hombres representa una herida para la sociedad. Sobre la eventual creación de un ministerio para los hombres, señaló: “A mí me interesa que no existan acciones arbitrarias. No me interesa la desigualdad ni la equidad”.

Respecto a la eliminación del Ministerio de la Mujer, indicó que “por supuesto” lo haría, y que también evaluaría suprimir otras carteras como Hacienda, Economía, Transportes y Culturas. “Tenemos más ministerios que la Unión Soviética”, comentó.

Además, la congresista negó que la existencia de brechas salariales entre hombres y mujeres. Según ella, esto indicadores, “han sido absolutamente desmontados por economistas que por supuesto que tienen silenciados”.

Asimismo, aseguró que existe una diferencia “natural” en torno a los trabajos que pueden hacer hombres o mujeres.

“Porque para bomberos, carabineros y todo eso quieren que las proteja un hombre, y un hombre masculino, con la masculinidad tóxica”, cerró.