Tras aumento de conductores morosos: Evalúan posible rebaja en tarifa del TAG

En algunas autopistas, durante los últimos seis meses se habría aumentado en un 12% la cantidad de conductores morosos.

Se ha dado a conocer un importante incremento de conductores que mantienen deudas con el TAG de sus vehículos, por lo que el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grage, planteó la posibilidad de rebajar dichas tarifas.

Según informó, la autoridad estaría en conversaciones con las concesionarias a cargo de las autopistas del país para buscar una forma de disminuir esta morosidad.

Qué dijo el ministro Louis de Grage sobre una posible rebaja del TAG

“Estamos conversando de manera individual con cada una de ellas para ver las oportunidades que hay de mejorar la tarifa para el pasajero. Yo creo que vamos a llegar a puerto dentro de este año”, indicó la autoridad.

En este sentido, se explicó que entre las posibles soluciones estaría la extensión de algunas concesiones por una tarifa menor a los conductores.





Y es que las cifras alcanzadas, en donde algunas autopistas registraron hasta un 12% de aumento en la morosidad en los últimos seis meses, preocuparían al jefe de cartera.

Pese a esto, el fenómeno de los endeudamientos vendría en alza desde hace años, por lo que el aumento del costo de vida y el alza del combustible no serían los factores por los que han aumentado las personas que no pagan el TAG.

Por su parte, el Presidente de Automovilistas Chile, Patricio Acosta, comentó que “hoy día, cuando un grupo familiar tiene que pagar luz, agua, gas, arriendo, colegio de los niños y la cuenta del TAG, obviamente va a privilegiar pagar sus gastos básicos. Se hace urgente una rebaja, una moratoria por el tema de las autopistas“.