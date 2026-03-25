25/ 03/ 2026 23:05

Tras alzas en combustibles: ¿Conviene comprar un vehículo eléctrico y en cuánto tiempo se recupera la inversión inicial?

Tras el alza en los combustibles, muchos se preguntan si es conveniente cambiarse a la electromovilidad. El auto eléctrico rinde mucho más que uno a combustión; pero su precio puede llegar a ser incluso un 40% más caro al momento de adquirirlo. ¿Qué tan conveniente es optar por un vehículo eléctrico y en cuánto tiempo se podría recuperar esa inversión inicial? Lo revisamos en el siguiente informe.