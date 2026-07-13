“¡Lo veo y no lo creo!”: Campaña de Daniela Muñoz como Reina Guachaca llegó hasta el famoso Times Square

La notera de Contigo en la Mañana se tomó el protagonismo en el concurrido paseo en New York con un video promocionando su candidatura a la popular elección.

La candidatura de Daniela Muñoz como Reina Guachaca 2026 sigue progresando y llegó incluso hasta el Times Square en New York.

Fue la misma notera de Contigo en la Mañana quien compartió con emoción el alcance de su compaña a través de un video en su cuenta de Instagram donde mostró el video que aparece en pantalla gigante.

Dani Muñoz llegó a Times Square

“¡¡LO VEO Y NO LO CREO!!”, escribió periodista tras verse en una de las calles más famosas del mundo y también uno de los puntos neurálgicos de New York.

“Me mandaron este regalito desde New York. Chic@s la campaña a Reina Guachaca llegó al Time Square“, agregó.

¡Vota por nuestra Reina Guachaca 2026!

Daniela Muñoz es la única representante de Chilevisión en la competencia donde también participan Juanita Parra, Yanara Aedo, Pamela Leiva, Piare con P y Soledad Onetto.

Las votaciones para los Reyes Guachaca 2026 ya se encuentran disponible de manera online a través de guachacas.lacuarta.com.

Podrás votar por Daniela Muñoz hasta jueves 3 de septiembre de 2026. Los resultados se conocerán en la Gran Cumbre Guachaca del 4 y 5 de septiembre.

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Así puedes votar por Daniela Muñoz como Reina Guachaca 2026

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