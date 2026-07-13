Dani Muñoz va por la corona de Reina Guachaca 2026: Cómo y hasta cuándo se puede votar por nuestra candidata

La notera del matinal y representante de Chilevisión quiere quedarse con el título de Reina Guachaca 2026. Revisa aquí cómo apoyarla con tu voto.

La competencia por coronarse como Rey y Reina Guachaca 2026 ya está en marcha, y una de las candidatas que busca ganarse el respaldo del público es la periodista Daniela Muñoz.

La reconocida notera de Contigo en la Mañana es la única representante de Chilevisión en esta edición del certamen.

Con más de diez años de trayectoria, Muñoz se incorporó a Chilevisión en 2021 y, desde entonces, se ha consolidado como uno de los rostros más reconocidos del equipo del matinal.

La notera va por la corona en una categoría en la que compite con la baterista Juanita Parra, las comediantes Pamela Leiva y Piare con P, la conductora de noticias Soledad Onetto y la futbolista Yanara Aedo.

Cómo votar por Daniela Muñoz para Reina Guachaca 2026

Para votar por Daniela Muñoz como Reina Guachaca 2026 , debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa al sitio guachacas.lacuarta.com

Vota por el Rey Guachaca y presiona “siguiente”

y presiona “siguiente” Luego, elige a Daniela Muñoz como Reina Guachaca

Continúa al registro, donde debes ingresar tus datos personales

Puedes votar por tus candidatos favoritos UNA VEZ al día.

¿Hasta cuándo se puede votar?

Las votaciones para los Reyes Guachaca 2026 estarán abiertas hasta el jueves 3 de septiembre de 2026.

Los ganadores serán anunciados y coronados durante la Gran Cumbre Guachaca que se celebrará el 4 y 5 de septiembre.

El evento se llevará a cabo en la Estación Mapocho y tendrá la presentación en vivo de artistas como la Sonora Palacios, Los Viking 5, grupos cuequeros y mucho más.