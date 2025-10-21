 Todos por Mailén: Familia debe reunir $100 millones para pagar tratamiento de tumor en España - Chilevisión
21/10/2025 12:41

Todos por Mailén: Familia debe reunir $100 millones para pagar tratamiento de tumor en España

La familia tiene una campaña para reunir fondos y costear un tratamiento experimental en Barcelona, única esperanza de vida de la pequeña.

Publicado por CHV Noticias

La familia de Mailén Opazo Guerra, una niña de apenas dos años, se encuentra reuniendo fondos para pagar un costoso tratamiento médico en Barcelona.

En junio, la pequeña fue diagnosticada con un agresivo tumor cerebral llamado glioma difuso de línea media (DIPG), inoperable en Chile y con una esperanza de vida de apenas seis meses.

Sin embargo, desde España surgió la oportunidad de que Mailén participe de un estudio clínico de un tratamiento en fase experimental en el Hospital Sant Joan de Déu.

Esta es la única posibilidad real de enfrentar ese tipo de tumor.

Por ello, la familia ha lanzado campañas, rifas y otras instancias para reunir alrededor de 100 millones de pesos con el fin de costear viaje, estadía y tratamiento.

Todos por Mailén: Así puedes donar

A través de redes sociales, la familia ha compartido las distintas formas que existen para donar:

Jahnavi Guerra Salazar

RUT: 18.340.092-4

ó

